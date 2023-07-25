福島核污水排海　日本擬打擊虛假資訊散播

日本內閣官房副長官磯崎仁彥周一（24日）表示，將堅決採取措施應對福島核污水排海的虛假資訊散播。

磯崎透露，外務省正運用人工智能應對虛假資訊，並指虛假資訊威脅民主等普世價值，阻礙災區重建及嚴重傷害災區民眾。他指出，對福島核污水排海計劃的不實批評來自中國，強調日方已多次基於科學依據反駁。中國外交部發言人毛寧同日表示，外交部亞洲司司長劉勁松上周六（22日）在東京，與日本外務省亞洲大洋局局長船越健裕舉行本年度第三次工作磋商，磋商坦誠深入，有交鋒也有交集。中方就日方強推福島核污水排海問題闡明嚴正立場和堅決反對的態度，敦促日方切勿倉促行事，一意孤行。

雙方認同應以中日和平友好條約締結45周年為契機，保持各層級的接觸，加強務實合作和人文交流。雙方還就共同關心的國際地區問題交換了意見，同意繼續開展這一機制性的磋商。

東電周日（23日）表示，若放射性物質氚的活度在排放口附近的核電站半徑3公里內達到每公升水700貝克、或在核電站面向海的一側10公里內達到每公升水30貝克，將暫停排放核廢水。