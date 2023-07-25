台海局勢升溫　宮古島及石垣擬修建避難掩體

日本傳媒周二（25日）報道，台海局勢持續升溫，日本政府正考慮在沖繩縣宮古島市、石垣市等地修建居民避難掩體，內閣官房長官松野博一已於上周六（22日）至周一（24日）視察沖繩，將基於考察結果全面完善保護南西諸島國民的基礎設施。

松野博一周一在石垣市會見竹富町長前泊正人，前泊提出在西表島修建能用作臨時避難掩體的地下停車場，希望中央政府給予財政支援等，石垣市和與那國町日前亦提出同樣的設施建設要求。松野博一指會與地方政府和運輸企業緊密合作，努力提高國民保護的有效性，必須考慮人口和避難運輸所需時間來探討避難掩體的規模。知情人士透露，中央政府計劃在2024年度預算概算要求寫入在宮古島市修建掩體的相關費用，同時推進在體育館修建地下停車場，放置儲備食品和簡易床鋪，在有事時作為掩體使用。

日本近年加強與台灣的合作，台灣半導體製造商台積電有意在熊本縣建設第二工廠。日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一周一表示，若條件成熟，日本政府或應給予必要支持，而半導體政策是全國課題。