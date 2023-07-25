內塔尼亞胡促談判司法改革　反對派批無意義

以色列國會周一（24日）在反對派議員杯葛下，表決通過備受爭議的司法改革法案，觸發民憤。總理內塔尼亞胡當晚發表電視講話，試圖平息事件，指執政聯盟在未來數日接觸反對派，討論其他司法改革範疇，目標是今年11月底前達成協議。反對派領袖拉皮德拒絕談判，直指這是無意義，內塔尼亞胡不是真正的總理，是司法部長萊文的「囚犯」。

內塔尼亞胡指摘是反對派導致不能就司法改革達成共識，執政聯盟提出的建議全被拒絕，但他仍會繼續尋求對話和共識，未來數日再與反對派談判改革的其他範疇，希望在11月底前就所有事達成協議，談判時間足夠了。他又呼籲國家保持團結，敦促國防軍不要受政治分歧影響。

以色列傳媒早前報道，內塔尼亞胡周一其實有意在最後一刻妥協，但被萊文和國家安全部長班—吉維爾（Itamar Ben-Gvir）阻止。拉皮德形容談判根本不受內塔尼亞胡控制，所有試圖取得廣泛共識的人都發現內塔尼亞胡不是真正的總理，他是萊文和極右國會議員羅思曼（Smimcha Rothman）的囚犯。拉皮德指自己已盡所能防止國家撕裂，但反對派不會參與無意義的談判。屬反對派的前國防部長甘茨亦批評內塔尼亞胡選擇滿足萊文和班—吉維爾的政治需要，優先於以色列民主與安全。