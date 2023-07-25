俄襲烏克蘭多瑙河港口　接近北約國家羅馬尼亞

俄羅斯針對烏克蘭黑海海口行動升級，俄軍周一（24日）使用無人機首次襲擊位於多瑙河敖德薩流域的雷尼港，該處和北約成員國羅馬尼亞僅一河之隔，是最接近北約成員國的一次俄軍攻擊。羅馬尼亞國防部稱正與北約東翼的盟國加強警戒態勢，領土或領海未受潛在直接軍事威脅。羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）強烈譴責俄羅斯襲擊港口，指事態升級對黑海安全構成嚴重威脅，影響烏克蘭糧食運輸和全球糧食安全。

烏克蘭作戰司令部公布，俄羅斯無人機周一晚襲擊並摧毀多瑙河港口一個糧倉。敖德薩軍事管理局局長基佩爾（Oleg Kiper）稱，俄軍用伊朗製見證者136型無人機轟炸港口長達4小時，導致一間廠房起火。烏軍防空部隊擊落3架來襲無人機，今次攻勢造成7人受傷，其中1人傷勢嚴重。烏克蘭媒體指，襲擊目標是位於羅馬尼亞加拉茨附近的雷尼港，當時有6艘羅馬尼亞船隻停泊，羅馬尼亞的水手目睹並聽到來自多瑙河左岸港口的爆炸聲，他們立即撤離，未有受傷。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）譴責俄軍襲擊，指相關行動延續俄羅斯對敖德薩地區民用目標的一系列軍事空襲，在俄羅斯單方面暫停參與黑海糧食協議後，空襲變本加厲，敦促俄羅斯停止空襲烏克蘭港口基礎設施。美國駐烏克蘭大使布林克指摘俄羅斯再次升級對烏克蘭人、他們生計和全球糧食安全的戰爭。俄羅斯襲擊港口和糧倉再次打擊烏克蘭和世界上最脆弱群體，美方會繼續支持烏克蘭向有需要的人出口糧食。摩爾多瓦外交部也譴責俄羅斯襲擊。