以色列國會批准司法改革　白宮稱不幸促對話尋共識

以色列國會周一（24日）通過司法改革法案後，美國白宮發言人巴埃爾指總統拜登作為以色列的長期朋友，曾公開及私下表明民主政體的重大改革要持久，就必須得到最廣泛的共識，以色列國會僅以最些微多數通過法案是「不幸」。

巴埃爾表示，美方明白司法改革談判仍然繼續，從以獲得更廣泛的妥協，華府會持續支持以色列總統赫爾佐格和該國其他領袖尋求透過政治對話取得廣泛共識的努力。日前，拜登表明以色列的司法改革法案變得更加分化，鑑於以色列當前面臨的威脅和挑戰，該國領袖倉促行事是沒有意義的，重點應是團結人民和尋求共識。

美國參議院外交關係委員會委員卡丁（Ben Cardin）指合法制衡機制對所有民主政體來說是必要的，法案剝奪以色列最高法院阻止政府決策的權力，違背了民主價值，促請內塔尼亞胡支持使以色列繁榮和發展的核心價值。眾議員戈德曼（Dan Goldman）表示，作為一名親以色列的猶太人，他對反民主的司法改革第一部分獲得通過深感失望，以色列政府應傾聽民意，尋求共識，重申對民主制衡的承諾。