傳美擬撤部分對華制裁　換取北京合作打擊芬太尼

美國《華爾街日報》周一（24日）引述多名知情美國官員指，拜登政府有意解除針對中國公安部法醫科學研究院的制裁，換取中國同意與美國合作打擊非法芬太尼。

報道指，美國國務卿布林肯上月訪北京時向中方提出成立新工作組，重啟停滯至今的打擊芬太尼合作，而中國官員堅持美方必須先撤銷對公安部法醫科學研究院的制裁，這是恢復合作的條件。該工作組是中美重新合作打擊芬太尼的階段之一，美方預期中國擬訂合作計劃，美方則重新考慮針對研究院的制裁，中方目前沒有同意任何事，美方亦不知下一步。

美國特朗普政府於2020年5月宣布制裁中國公安部法醫科學研究院，指控它協助大規模監禁、壓制、強迫勞動和使用科技監控新疆維吾爾人。中國官員認為華府制裁研究院會影響中方打擊毒品的能力，因為研究院與中國國家毒品實驗室位於同一地址，導致實驗室難以取得所需器材。消息人士指，華府近期未必會解除對研究院的制裁，這需視乎北京之後採取甚麼行動。

美國國務院發言人米勒否認布林肯訪華時提出解除對研究院的制裁，沒有美國代表團成員提出撤銷對中國實體的制裁或表示美方會考慮解除制裁，布林肯與中方討論了成立芬太尼工作組，美方會繼續促請中方阻止芬太尼流向販毒集團。