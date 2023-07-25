德州建浮河屏障阻移民　司法部起訴違法

美國司法部周一（24日）起訴德州和共和黨籍州長艾博特，指控該州未經授權在接壤墨西哥邊境的格蘭德河，建造浮動屏障阻止移民入境，是違反法律。艾博特同日表明拒絕拆除屏障，願意訴諸最高法院，以捍衞德州主權和憲法權利，確保該州和該州邊境的安全。

司法部向德州奧斯汀聯邦法院提出訴訟，要求法官下令德州拆除格蘭德河一條長305米的浮標線。訴訟主張在格蘭德河上建造建築物，需要獲得美國陸軍工程兵部隊的批准，而德州從未申請或獲得許可。司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）指，浮動屏障對航行和公共安全構成威脅，並帶來人道主義問題，更引發墨西哥外交抗議，有可能損害美國外交政策。

司法部上周致函艾博特，要求他自行拆除浮動屏障，否則將予起訴。艾博特周一回函反擊稱，為消除非法越境移民受到傷害的風險，聯邦政府必須全面執行禁止在入境口岸之間非法移民的美國法律。他同日接受採訪時指，浮動屏障裝置已阻止數以萬計，甚至數十萬計試圖越境的人。他呼籲總統拜登更嚴格執行邊境管制政策，在此前德州將挺身而出。

白宮新聞秘書巴埃爾周一批評，艾博特不遵從司法部要求，沒有坐到談判桌前試圖找出一種合作方式，而是繼續以這種非常殘忍、不公正、不人道的方式推進一個已經被破壞了幾十年的系統。副總統賀錦麗同日抨擊艾博特邊境策略，指它不人道、令人憤慨且非美國式。司法部發言人另指，官員正審查德州州警被命令把移民推回水中的投訴，部分涉事移民是兒童。