雲壤中國海軍基地碼頭接近完工　可停泊航母

英國傳媒周二（25日）公開最新衞星圖片顯示，中國在柬埔寨西哈努克省建設的雲壤海軍基地工程有明顯進展，一個可停泊航空母艦的碼頭接近完工。

美國商業衞星公司BlackSky在去年7月首次發現中國正在雲壤海軍基地建造可停泊航母等軍艦的碼頭，同年底開始加快工程。衞星圖片顯示，雲壤基地的碼頭大小與設計，跟非洲國家吉布提的中國解放軍基地碼頭相似。美國智庫戰略與國際研究中心專家普雷塔（Harrison Pretat）指出，雲壤基地與吉布提的碼頭都有一段355米長的部分，可以容納一艘解放軍航母。

一名前美國情報官員指，華府內部曾爭論過雲壤基地對中國的用處，為何會比在南海或海南島建基地好。他認為，若中美開戰，美軍可以直接轟炸南海基地，但空襲雲壤基地的話，等同轟炸柬埔寨領土。美國國家安全委員會前中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，雲壤基地在南海爆發衝突時會有最大戰略價值，同時可延伸和鞏固中國海軍在馬六甲海峽的運作能力。中國和柬埔寨一直否認雲壤基地是供解放軍所用，中國駐美國大使館發言人指，柬埔寨憲法寫明禁止興建外國軍事基地，建造雲壤基地是要加強柬埔寨的能力。