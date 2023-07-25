人妻與情敵賭城酒店扭打至走光　遭警制服　

美國賭城拉斯維加斯近日有4名女子在賭場鬥毆混戰，場面激烈猶如MMA（綜合格鬥），其中一名女子更打至短裙掀起，露出「丁字褲」走光。警方指，走光女子是24歲的成人收費網站模特兒佩圖西洛（Danielle Pertusiello），她疑因長期和一名有婦之夫偷情，而被原配伏擊。

事發於本月9日傍晚約6時，位於拉斯維加斯的永利安可酒店（Encore At Wynn Las Vegas）。目擊者上載影片顯示，佩圖西洛和一名身穿花紋衫的女子在賭場地上扭打，互扯頭髮和互摑。佩圖西洛一度把對方壓在身下，對方掙脫後，兩人又再扭打在一起。一名相信是路人的藍衣壯漢試圖分隔兩人，但另一名穿長衫褲的女子突然發難，打向佩圖西洛的同行友人。最終多名男警到場，用全身壓制佩圖西洛，再帶走她。

警方指，佩圖西洛供稱自己一直和一個已婚男人約會，而一名可能是他妻子的女人，此前曾發現他不忠。佩圖西洛續指，當天和友人科拉多（Amanda Collado）離開泳池派對行經賭場前往浴室時，遭人從後揮拳打中後腦。佩圖西洛和科拉多因行為不檢而收到傳票，目前已獲釋。警方也試圖聯絡涉案另外兩名女子，但她們已離開酒店房間，也未接聽電話，至於被指偷情的男子當天並非身處拉斯維加斯。