【東方日報世界視線】中東政治新腰帶　招手中國謀發展

西方國家在全球政治急劇轉變之下，遭遇最大的失敗是在中東及中亞，東升西降表現最突出是中國在中東的大好形勢。過去歐美殖民及霸權主義政府，一直視自己為玫瑰園，而非洲及亞洲只是森林，中東及中亞只是沙漠。然而，過去幾百年西方國家以自由、民主、公義為旗幟，帶給殖民地的只是戰禍及貧窮落後。

2023年阿拉伯國家聯盟峰會早前在沙特阿拉伯吉達舉行，聯盟各成員國都派代表出席這次會議，包括於2011年被暫停成員資格的敍利亞。這次會議最大的成就，是本來美國及以色列主導、阿拉伯半島國家支持要顛覆的敍利亞，終於回到阿拉伯民族共同陣營的懷抱。美國霸權政府欲改變敍利亞政權已證實失敗，連土耳其及美國佔領敍利亞北部土地也將結束。而美國更大的失敗，是它喪失了以沙特為首的海灣國家的支持。

沙特及其半島盟友對美國態度的改變，首先是基於美國過去帶給其盟友種種不幸所致，包括越南南越政府、伊拉克前總統薩達姆、埃及前總統穆巴拉克、阿蓋德組織已故領袖拉登以至親美阿富汗政府等的悲慘下場。其次是美國不再是大石油買家，反而成為競爭對手，以及威脅要犧牲阿拉伯石油自主的利益。

歐美國家如今在中東及阿拉伯半島不被重視，主要是它們負債嚴重，只能靠印鈔、高息借貸來提供「援助」，毫無吸引力，卻還一直指控中國的援助是製造「債務陷阱」。至於富裕的阿拉伯國家，它們有大量石油美元，不用向西方或中國借貸，中國比西方國家更優勝之處，是阿拉伯國家需要長遠的社會及基建發展，而中國正擁有巨大及具信用的基建能力。

美國政府控制中東的手段，本來是靠回教世界以什葉派主導的伊朗，與沙特為首的遜尼派結合以色列的對立，如今沙特伊朗和解，不單止結束也門及敍利亞的代理人戰爭，更由伊朗經沙特到敍利亞、巴勒斯坦及約旦，形成一個中亞到中東的回教腰帶，威脅孤立以色列及驅趕美國。而這地方在美國霸權政府多年來策動的戰爭動亂後，需要發展一帶一路的基建、學校、醫院、房屋以及衞生、民生供應設施，更需要中國的友好支援發展！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻