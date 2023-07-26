韓戰停戰協定70周年前夕　金正恩參謁朝中烈士墓

周四（27日）是韓戰停戰協定簽署70周年，北韓官媒朝中社周三（26日）報道，領袖金正恩周二（25日）參謁韓戰戰死朝軍墓地和中國人民志願軍烈士陵園，紀念周四的戰勝節。這是朝媒本月中報道金正恩指導試射洲際彈道導彈後，相隔13天再報道他現身公開活動。

金正恩表示，北韓第一批守護者堅守反帝鬥爭的前哨陣地，是其軍隊和人民誓死捍衞祖國名譽和自主權的勝利，也是給侵略元兇美帝國主義帶來永遠無法洗刷的恥辱和潰敗。他另參謁位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，強調朝中人民用鮮血換來勝利，兩國傳統友誼萬古長青。金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正和勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、外相崔善姬、國防相強純男等人隨行。

報道指出，北韓正籌備戰勝節紀念活動。俄羅斯國防部長紹伊古率領的代表團周二抵達平壤。中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠也率團訪朝，周四出席戰勝節紀念活動，暫未有抵達消息。這是北韓自2020年因新冠疫情封鎖邊境後，首次有外賓來訪。

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