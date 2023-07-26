王毅與南非總統通電話　支持辦好金磚國家領導人會晤

周二（25日）再次獲任命為中國外長的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，當日在南非約翰內斯堡出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，強調以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音。他另與南非總統拉馬福薩通電話，並跟該國外長潘多爾舉行會談。

金磚國家安全事務高級代表會議圍繞當前安全挑戰、反恐和網絡安全、糧食和水安全、能源安全等議題深入交換意見，各國代表達成廣泛共識。王毅指出，應對當前全球安全挑戰，要尊重彼此合理安全關切，抵制單邊主義和霸權行徑，反對脫鈎斷鏈和雙重標準。他強調，「全球南方」是新興市場國家和發展中國家的集合體，體現金磚在國際舞台上的群體性崛起，要保持戰略定力與自信，不斷深化合作。

王毅同日與身在外地的拉馬福薩通電話時表示，中方支持南非辦好下月舉行的金磚國家領導人會晤，此次安全事務高級代表會議也為此做了政治準備。拉馬福薩則指，南非高度重視對華關係，希望加強兩國各領域友好合作，同時希望以此次峰會為契機，推動南中關係和非中關係取得更大進展。