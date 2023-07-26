Meta秘密收集用戶數據　澳洲法院判罰2000萬澳元

美國社交媒體Facebook母公司Meta一款手機應用程式，涉嫌在未有充分披露下收集用戶數據，遭澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）提出民事訴訟。澳洲聯邦法院周三（26日）裁定，Meta繳交2,000萬澳元（約1億港元）罰款，並支付40萬澳元（約211萬港元）訟費。

判決書指，Meta前身公司Facebook涉嫌在2016年初至2017年末，透過名為Onavo Protect，提供虛擬專用網絡（VPN）服務的手機應用程式，收集用戶使用其他應用程式的定位、時間、頻率和造訪網頁，以達到廣告目的。法官亞伯拉罕稱，未能充分披露收集數據，可能剝奪數以萬計澳洲消費者在下載或使用Onavo前作出明智選擇的機會。

亞伯拉罕補充，基於Onavo在澳洲下載達271,220次，法院本可按照每次違反消費者法罰款110萬澳元（約580萬港元）計算，對Meta罰款數千億澳元，但她指違規行為可定性為單一行為過程。亞伯拉罕指，罰款額獲原告和被告雙方同意，以確保金額不會視為可接受的經營成本。