膠帶製禮服比賽　助增青少年創意及行動力

美國傳媒周二（25日）報道，當地一間牛皮膠紙製造商早前舉辦2023年舞會禮服全國性青少年比賽，共設男女最佳服裝獎項，勝出者可獲1萬美元（約7.8萬港元）獎學金。主辦方近日宣布，獲勝者是分別是來自猶他州泰勒斯維爾的羅哈斯（Ian Rojas）和加州洛杉磯的特赫達（Karla Tejeda）。

18歲的特赫達形容這項比賽極具挑戰性，因為自己此前從未設計過裙子。她從5月底起花了120個小時、14卷牛皮膠紙製作禮服。她稱製作期間經歷大量試驗及失誤，亦認為牛皮膠紙不是容易使用材料，所幸最終贏得比賽，計劃利用獎金作入讀大學。

另一名17歲勝出者羅哈斯亦指出，起初製作禮服過程困難，之後掌握到技巧，逐漸變得輕鬆，最後共花了57小時及11卷牛皮膠紙完成作品。他表示其禮服設計是為了向古時曾在其祖國薩爾瓦多附近定居的阿茲特克人和瑪雅人致敬，希望能將瑪雅文化及禮服優雅和正式的一面相融。

該項比賽始於2001年，主辦方旨在鼓勵青少年通過使用牛皮膠紙製作禮服，發揮其創意和行動力。今次評審根據禮服工藝、原創性、顏色、配件和牛皮膠紙的使用等方面，選出10人入圍決賽。除特赫達和羅哈斯外，其餘8人則獲得500美元（約3,900港元）及價值100美元（約780港元）的獎品禮包。