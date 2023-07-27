中港強硬應對核污水排海　日海產產地憂打擊業界收入

日本計劃將福島第一核電站經處理後的核污水排海，中國大陸海關當局自本月起，對從日本進口的水產品全面開展輻射檢查，香港特區政府也表示若日方執意行事，將禁止東京都、福島縣等10縣的水產品進口本港。日媒周三（26日）報道，為此擔憂情緒正於日本的海產產地蔓延，有企業稱目前已失去了來自大陸的訂單，若真正排放核污水後，更強硬的措施或會對日本的海產品產地造成打擊。

報道指，日本海產品的出口目的地中，中國大陸和香港分別排在第一、第二位，僅中國大陸和香港就占到整體的約4成。報道引述當地水產業界巨頭相關人士稱：「中國大陸和香港的主要銷售對象若失去的話，供需就會失衡，魚類整體行情會下跌，地區漁業人士的收入減少也許難以避免。」

北海道札幌市海產品批發商「進風」稱，其海外的海產品中，與中國大陸的交易最多，8成到9成都是扇貝。然而，中方開始對日本的海產品實施放射性物質的全面檢測後，該批發商開始接不到單，形容「與中方的交易消失了」，該公司課長山田英司表示希望生意可以「盡快恢復」。

在香港有開設壽司店的泉膳控股負責人則表示，其公司有自己的進貨渠道，目前進貨到香港方面沒有大的影響，但他表示，若遭遇到進一步的強硬措施，也有可能受阻。