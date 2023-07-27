美財政部次長：為保國安利益　會對中國採取針對性行動

美國財政部主管國際事務的次長香博（Jay Shambaugh）周三（26日）稱，美國拜登政府會毫不猶豫地對中國採取針對性的行動，以確保美國及其盟國的國家安全利益，以及保障人權；但他同時表示，美中須要合作應對全球挑戰。

香博在參議院外交關係委員會作證時稱，美中經濟脫鈎對兩國來說都會將引致「災難性」的後果，且幾乎不可能實現。他強調，有針對性的國家安全行動，以及嘗試打造多元化供應鏈，都不代表美國要與中國脫鈎，而是尋求公平、健康的經濟關係，以使兩國受益，並支持美國勞工和企業，又指美方在必要時會使用「一套工具」實現國家安全目標。香博也表示，美中之間的分歧包括，美國反對中國的「非市場」經濟行為，以及中國政府提供過度支持，使美國企業在競爭中處於劣勢；美方也反對中國以切斷進出口懲罰他國的「經濟脅迫」行為；對中國最近針對美國公司採取懲罰性行動，還實施半導體關鍵礦物的出口管制，美方也感到不安。

然而，香博補充美國和中國還必須在迫在眉睫的全球挑戰上進行合作，例如氣候變化和發展中國家日益惡化嚴重的債務困境。他還補充說，美國財政部與中方的接觸已經產生了一些效果，包括贊比亞、加納和斯里蘭卡的債務重組取得了進展，但還有更多工作有待完成。