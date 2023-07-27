曾因疫情滯港2年　花10年不搭飛機環遊世界丹麥男終回國

丹麥男子彼澤森（Torbjorn Pedersen）據稱是全球首個不搭飛機環遊世界而且期間沒有回國的人，歷經10年旅程後，他終於在周三（26日）回到自己的國家。

外號索爾（Thor）的彼澤森今年44歲，他於2013年10月10日展開環遊世界旅程，期間乘搭過火車、巴士、船，甚至徒步而行。他今年5月底到馬爾代夫完成旅程，這個南亞島國是他造訪的第203個國家，也是最後目的地。在周三，彼澤森乘搭丹麥航海貨運公司馬士基的（Maersk）貨櫃船，回到丹麥海港城市奧胡斯（Aarhus），他形容回國後感到苦樂交織。他受訪時表示：「我一直夢想着回家，結束一切旅程；就在今天（回到國內）。與此同時，我對未來感到焦慮。」

彼澤森曾因為新冠疫情旅程，途中出現阻滯：2020年1月他離開大洋洲國家密克羅尼西亞（Micronesia）前往香港繼續行程，就因為新冠疫情滯留香港兩年之久，在邊境重新開放後，彼澤森才離開香港前往島國帛琉（Palau），之後繼續造訪大洋洲國家及太平洋島國。

彼澤森熱愛結交新朋友，所以旅遊期間從不租車，而即使相隔異地，彼澤森與時任女友吉魯姆（Le Gjerum）仍努力維持關係，在彼澤森10年旅程期間，吉魯姆曾出國探望他27次，在第10次時彼澤森向她求婚，但因為疫情，兩人的婚禮被迫要在網上舉行。吉魯姆覺得，彼澤森想要完成環遊世界的執着令人欽佩，但她希望兩人日後能「一起過着平常生活」。

根據健力氏世界紀錄大全，英國男子休斯（Graham Hughes）是首個不搭飛機環遊世界的人，但他期間曾回國兩次；相較之下，彼澤森在環遊世界期間未曾回國。