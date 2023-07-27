扎波羅熱州爆激戰　烏軍曾切入俄軍第一道防線

俄羅斯國防部周三（26日）表示，俄軍在扎波羅熱州奧列霍夫附近擊退大舉進攻的烏軍，成功守住防線。烏軍在戰鬥中損失22輛坦克、10輛步兵戰車及超過100名士兵。有扎波羅熱州親俄官員聲稱，烏軍曾切入俄軍第一道防線，但最終在空襲下敗退。

烏軍3個營在坦克支援下，周三早上在奧列霍夫以南恢復密集進攻行動。俄羅斯海軍步兵第810旅及第42摩托化步兵師下轄第71摩步團堅守陣地，擊退烏軍進攻。在奧列霍夫附近的俄軍，擊退進攻拉博蒂諾村的烏軍，並以炮兵及航空兵打擊小托克馬奇卡、亞布科諾沃及拉博蒂諾附近的烏軍。烏軍反攻持續近兩個月，奧列霍夫一帶連日激戰，烏軍試圖在東南部突部俄軍多層防線，向南推進至黑海沿岸，如成功將切斷俄佔赫爾松州與克里米亞的陸路通道。

由俄羅斯任命的扎波羅熱州軍民行政局成員羅戈夫指，多個在海外受訓、配備豹式坦克及M2步兵戰車的烏軍旅級部隊，設法攻入俄軍第一道防線上的3個部分。俄軍動用航空打擊在內的全部武器裝備，擊退突擊的烏軍。俄羅斯軍事博客作者Rybar稱，扎波羅熱州的戰鬥強度略有下降，俄軍能堅守陣地。