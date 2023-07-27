UFO聽證會　退役軍人批政府掩蓋「不明現象」

美國政府將「不能被確定為飛行器或者科學上已知自然現象」定性為「UAP」，在近年來發生的UAP中，一些不明物體迄今仍沒有得到解釋，而另一些則被歸因為氣球、無人機、鳥類、天氣事件等。眾議院周三（26日）就UAP問題召開聽證會，3名退役軍人在會上批評政府對UAP事件過於保密，呼籲增加透明度。

前海軍飛行員格雷夫斯（Ryan Graves）及退役海軍指揮官弗拉沃（David Fravor）均指服役時目睹UFO，後者更稱對方的技術遠遠優於人類擁有的任何科技。前空軍情報官格魯什（David Grusch）更聲稱，政府不但擁有UFO，還獲得「非人類」飛行駕駛員的遺骸。

會上多名議員就事件向國防部施壓，加州民主黨眾議員加西亞（Robert Garcia）表示應鼓勵更多UAP的報告，「我們了解得愈多，就會愈安全」。美國海軍全領域異常現象解決辦公室（AARO）主任柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）此前曾強調沒有任何外星生命存在的證據，當局沒有發現「任何可信的證據」表明存在違反已知物理定律的物體。