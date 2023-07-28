7月勢成歷來最熱月份　古特雷斯：全球沸騰時代已臨

世界氣象組織周四（27日）表示，根據歐盟哥白尼氣候變化服務局的數據，今年7月的前3個星期是有記錄以來最熱的3個星期，這個月可能成為最熱的7月和有記錄以來最熱的月份。同日，聯合國秘書長古特雷斯稱「全球沸騰的時代已經到來」，呼籲各國積極行動避免災難。

古特雷斯在美國紐約聯合國總部在發表演說時稱，除非未來幾天突然進入小冰河期，否則2023年7月將肯定打破所有的高溫紀錄，不必等到月底才知具體結果。他說：「這僅僅是個開始，全球變暖的時代已經結束，全球沸騰的時代到來，這太可怕了。」他呼籲各國必須立即行動，採取積極措施才能夠避免災難發生，各國要加快淨零排放日程，加速從化石燃料向可再生能源過渡。此外，古特雷斯又表示，極端氣候正成為新常態，各國必須作出反應來適應；他呼籲發達國家必須兌現每年向發展中國家提供1,000億美元（約7,800億港元）氣候支援的承諾。

美國總統拜登也在周四宣布加強工人與高溫相關安全規則的措施，要求勞工部在酷熱天氣下發布危險警報以保障農業和建造業等工人的安全，也撥款700萬美元為改善天氣預報服務。拜登稱，氣候變化導致的氣溫飆升是生存威脅，指出美國每年有600人死於高溫，任何人都不能再否認氣候變化的影響。