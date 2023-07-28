傳美將公布對台軍售　總值約3.3億美元

英國傳媒周四（27日）引述匿名美國官員報道，美國最早將於當地時間周五（28日）宣布向台灣提供新一輪軍事援助計劃，總值約3.3億美元（約25.7億港元）。消息人士指援助內容可能包括MQ9A無人偵察機。白宮拒絕評論報道，台北駐美國經濟文化代表處未有回應。

報道預計美國宣布對台軍售時，不會列出援助武器清單。消息人士指，軍售計劃有望包括4架未裝備武器的MQ9A無人偵察機。但由於無人機上包括只有美國空軍才能使用的先進設備，美國官員仍在研究拆除它們的細節，因此無人機仍可能不列入此輪對台軍售。知情人士指，軍售另一個問題是誰來支付無人機的改裝費用。

美國國會在2023年預算中授權向台灣提供價值高達10億美元（約78億港元）的軍事援助。台灣此前同意購買4架更先進的MQ9B海上衞士無人機，該無人機由通用原子公司製造，計劃2025年交付。美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾指出，台灣需要防空系統和可從陸地瞄準艦船的武器。台灣則曾表明，其今年防務開支將集中準備武器裝備，以應對大陸的全面封鎖，開支包括F16戰機的零部件和補充武器。