美M1A1主戰坦克　料今年9月運抵烏

美國政治新聞網《Politico》周四（27日）報道，美國承諾提供的M1A1型阿布拉姆斯主戰坦克，計劃於今年9月開始運抵烏克蘭，有望幫助烏軍向俄羅斯反攻，以讓烏克蘭奪回土地。相關主戰坦克運往烏克蘭前，坦克上最敏感的技術已被拆除，例如貧鈾裝甲。

6名匿名知情人士透露，美國計劃今年8月把小量阿布拉姆斯主戰坦克運往德國作最後整修。完成整修後，首批主戰坦克將在今年9月運往烏克蘭，它們將是較老舊的M1A1型，而非更現代化的M1A2型，因為後者需要一年時間才能運抵烏克蘭。首批將運送6至8輛主戰坦克，而美國計劃總共運送31輛坦克，相當於一個烏克蘭營的兵力。有知情人士認為坦克可能最早8月就能運抵烏克蘭。

但烏軍使用阿布拉姆斯主戰坦克前，他們必須在德國格拉芬沃爾陸軍基地，完成為期約10周的培訓課程。匿名國防部官員指，烏克蘭人計劃今年8月完成訓練。匿名官員指，坦克第一批改裝工作已經完成，但目前不清楚是否能在今年8月底之前完成所有必要的翻新工作。另一位國防部官員指，美國正與歐洲盟國合作，建立針對阿布拉姆斯主戰坦克和其他重型裝甲車的戰損維修設施。