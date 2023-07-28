日防衞白皮書稱華是最大戰略挑戰　關注台海安全

日本政府周五（28日）公布最新版的防衞白皮書，提到中國的無人機活動增加，頻頻與俄羅斯軍隊的共同活動，引起日本對安全保障的憂慮。去年把中國軍事動向描述為「國際社會的強烈關注事項」，今年升級為「前所未有的最大戰略挑戰」。中國外交部發言人毛寧同日指摘白皮書抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

日本防衞白皮書提到，中國在釣魚島和日本周邊的活動日趨活躍，成為日本以至國際社會嚴重關切的問題；指出中國建設世界一流軍隊的目標，可能考慮從21世紀中葉進一步提前實現；並提及北韓等的威脅，強調必須擁有攻擊敵方導彈發射基地的反擊能力。白皮書分析指，中國大陸與台灣的軍事平衡，正全面向有利大陸的一方急速傾斜，對台海和平穩定的憂慮升溫，需要與美國等盟友注視並保持警惕。當中把台海的和平穩定從去年的「對國際社會的穩定很重要」描述，升級為「整體國際社會的擔憂正迅速提高」。

毛寧強調，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，中國的國防建設和軍事活動正當合理，同有關國家開展聯合巡航等軍事合作，符合國際法和國際慣例。她指台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，兩岸之間所謂的軍事平衡完全是個偽命題。她批評日本在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。

此外，白皮書指作為日本固有領土的北方四島（南千島群島）和竹島（獨島）的領土爭議尚未得到解決。南韓外交部發言人周五提出嚴正抗議，敦促日本政府立即撤回錯誤主張。南韓外交部同日召見代行日本駐南韓大使館總括公使的政務公使山本文土。