新冠疫情影響　日本人均壽命連續兩年縮短

日本共同社周五（28日）引述厚生勞動省公布的數據指，去年日本人平均壽命為女性87.09歲，男性81.05歲，與前一年相比分別縮短0.49歲和縮短0.42歲，兩者均已連續兩年縮短。厚生勞動省指出，新冠疫情的影響很大，若疫情趨穩，平均壽命或將延長。

全球女性平均壽命方面，日本蟬聯首位，女性第二位是南韓的86.6歲，第三位是西班牙的85.83歲。男性方面，首位為瑞士的81.6歲，第二位是瑞典的81.34歲，第三位是澳洲的81.30歲，日本則從第三位降至第四位。中國內地根據2020年的資料，男女平均壽命分別為75.37歲及80.88歲；香港根據去年的資料，男女平均壽命分別為81.27歲及87.16歲。

厚生勞動省指，日本人均壽命此前連降兩年發生在2010年和2011年，今次再度連降兩年實屬罕見，不認為就這樣繼續下降。報道指出，去年因新冠死亡的人數約有4.76萬人，如趨勢不變，則去年出生的人將來因新冠死亡的概率為女性3.03%、男性3.28%，與前年相比均上升至逾兩倍。