傳他信在港密會泰政治領袖　前進黨或成反對黨

泰國傳媒周四（28日）報道，幫助前進黨競選的進步運動（Progressive Movement）領袖他納通，周一（24日）到香港密會準備結束流亡的前總理兼為泰黨始創人他信，達成組建新政府的政治協議。為泰黨消息人士未有披露協議內容，但指兩人討論前進黨脫離執政聯盟成為反對黨的可能。

與此同時，著名爆料人朱威（Chuvit Kamolvisit）周四聲稱，為泰黨已與自豪泰黨和公民力量黨達成協議，組建由279名眾議員組成的政府，上述政黨的關鍵人物周二（25日）在香港與他信會面；而前進黨、統一泰國建國黨和民主黨將組成反對黨。為泰黨將提名猜甲森（Chaikasem Nitisiri）出選總理，但他不會獲得足夠支持。然後自豪泰黨將負責組建新政府。另一消息來源指，公民力量黨領袖普拉威（Prawit Wongsuwon）支持他信小女兒貝東丹出選總理。

他納通是未來前進黨始創人，因違反政治獻金法律於2020年被憲法法院裁定解散，部分成員其後成立前進黨。對於他納通被指密會他信，前進黨議員威羅（Wiroj Lakkhanaadisorn）指不太關注報道是否屬實。前進黨另一位重要議員朗西曼（Rangsiman Rome）拒絕評論，因為他納通在前進黨沒有正式職位。有學者認為，他信返回泰國是他與為泰黨和統治階級之間的交易，他們擔心前進黨的改革運動會威脅到政治安全。