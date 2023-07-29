共和黨年度晚宴　13名總統參選人登台演講

美國共和黨周五（28日）在艾奧瓦州舉行年度晚宴，前總統特朗普、佛羅里達州州長德桑蒂斯等13名總統參選人，分別上台發表演講。特朗普和德桑蒂斯更是首次出席同一場公開活動，但他們迴避在言談間交鋒，其他參選人並未提及特朗普前一天遭加控罪名一事。特朗普上台時的背景音樂歌詞引起關注：「一人最終可能鋃鐺入獄，一人可能就是總統」。

艾奧瓦州是傳統共和黨票倉，周五的林肯晚宴有多達1,200人出席。壓軸發言的特朗普強調自己執政時對中國徵收關稅，把資金引向美國農民，修訂北美自由貿易協議和支持乙醇及E15燃料的政績。他說：「艾奧瓦州在白宮從未有過更好的朋友」。特朗普批評拜登退出阿富汗戰爭，是俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的誘因。他又稱自己受迫害，「如果我不參選，就不會有人來追擊我」。

德桑蒂斯在演講重申要阻止聯邦政府和司法部被武器化，承諾把政治從軍隊中剔除，得到出席者一致掌聲。德桑蒂斯說，競選總統是因為共和黨人不能滿足於應對國家的衰落只比民主黨人好一點點。德桑蒂斯又批評副總統賀錦麗的左翼議程，賀錦麗不滿佛州在新教育標準中，認為奴隸制是為個人利益而發展技能。前副總統彭斯呼籲實施更嚴格的墮胎禁令，並禁止變性人在美軍服役。