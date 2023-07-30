【東方日報世界視線】非洲經濟謀發展　中國模式更適宜

根據中國海關數據，2022年中國出口到非洲商品達1,644.9億美元，自非洲入口是1,175.1億美元。尼日利亞是入口中國貨品數額最大的國家，而南非、安哥拉及剛果民主共和國是首3個對中國最大出口國家。此外，中國企業在非洲投資生產全非洲12.5%的工業產品，中國的電訊業服務也支撐起整個大陸的通訊。

非洲和中國的緊密關係始於上世紀90年代，當時非洲出現廣泛疫情，例如愛滋病及麻疹等，還有不斷的內戰及國與國之間的戰爭，例如1994年盧旺達內戰種族大屠殺，還有蘇丹長期內戰等。另外，非洲國家70年代向西方國家借貸，到2000年開始到期，有些國家的每年本利歸還達到GDP的70%！在不少國家無法償還下，西方投資卻步，而中國在2000年開始給非洲帶來生機。中非合作論壇首屆部長級會議於2000年10月10日在北京舉行，之後每3年舉行一次，中國成為非洲國家雪中送炭的朋友。

更重要的是，西方國家的發展模式是殖民主義掠奪，非洲正是受害者，根本無法模仿，而中國和非洲一樣有14億人口，由半殖民地發展成全球第二大經濟體，極適合非洲國家參考跟隨。其實，非洲不少經濟專家研究及觀察經濟發展，了解到中國和日本很相似，均利用大搞基建為經濟發展打好基礎。如今，據英國《經濟學人》估計，一半以上中國的海外投資發展是在非洲。它在2019至2021年連續調查非洲國家的民意，中國都以好感度63%領先美國的60%及前殖民地宗主國的43%。

新冠疫情過後，美國拜登政府提出「Build Back Better World（重建更美好世界） 」，歐盟提出「Global Gateway（全球門戶）」計劃，要與中國在非洲競爭，兩項計劃均在起動階段。西方媒體一直批評中國在非洲的投資既逐利，又誘發貪污及變相支持獨裁政權，但不少非洲本土政經專家的回應是，西方殖民主義掠奪比逐利的投資更可怕，殖民地過去的存在就是滋生貪污及極權的溫床。

這些非洲政經專家及政治領袖強調，後殖民地、疫情過後及政治經濟發展的非洲，更意識到要決策自主，按自己國家的實際需要選擇更有利的外來投資計劃，不管是來自美國、歐盟、中國或俄羅斯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻