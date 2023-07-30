李顯揚批租洋房謀私利　兩部長促道歉否則起訴

新加坡執政黨近日傳出多宗涉貪風波，已故總理李光耀的次子李顯揚上周日（23日）在Facebook發表貼文提到「黑白洋房事件」，先是被政府指內容不實，要求更正，涉事的律政部長尚穆根及外交部長維文於上周四（27日）亦向李顯揚發律師信，要求對方道歉、撤回指控及賠償。李顯揚上周六（29日）回應指，兩位部長錯誤理解他的貼文。

李顯揚在貼文指，新加坡政府墊付尚穆根及維文租住的兩幢萊道路洋房裝修費用，洋房所在地段的樹木也因而獲准砍掉。文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝上周二（25日）已向李顯揚發出更正指示，指貼文含有不實內容，土地管理局修繕洋房是一貫做法，且相關工作已被評估為必要，無關租戶身份。

尚穆根上周四在Facebook發表題為《李顯揚的誹謗性言論》貼文，指出李顯揚指摘他和維文腐敗和謀取私利，要新加坡土地管理局給予優惠待遇，在未經批准下砍伐樹木，以及讓土管局支付萊道路26號和31號洋房的翻修費用，這些指控都是虛假的，要求李顯揚道歉、撤回指控及賠償。若沒有照辦，尚穆根和維文將起訴李顯揚。李顯揚回應指自己的貼文沒有斷言尚穆根和維文是為了腐敗或個人利益而讓新加坡土地管理局給予優待，在未經批准下非法砍伐樹木，還讓土管局為他們支付翻修費用，而他的貼文只是陳述新加坡和國際媒體已經廣泛報道的事實。李顯揚也說，貼文是在英國發表的，如果尚穆根和維文認為確實有理，那應該在英國起訴他。