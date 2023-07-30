前議員指他信取消回國計劃　貝東丹斥毫無根據

流亡海外的泰國前總理他信可能在8月10日回國，泰國國會上議院前議員兼著名爆料人朱威（Chuvit Kamolvisit）上周五（28日）晚則聲稱，基於局勢有變，他信已取消回國計劃，更在貼文標註「一再受騙」。他信的小女兒、為泰黨領袖貝東丹反指朱威的言論毫無根據，父親仍計劃回國。

爆料引起軒然大波，朱威上周六（29日）再發文解釋儘管囚犯入獄第一天就可以申請皇家赦免，但只適用於普通違法者，不適用於總理級別的人。出於安全考慮，他們需要懲教署的特殊照顧，不能與其他囚犯混在一起。為個人罪行請求皇家赦免，這屬於皇家特權，但實際上除赦免冒犯君主罪行外，犯腐敗、搶劫和欺詐等罪行的人從未獲得過皇家赦免。

朱威認為，如果有人告訴他信指能夠獲得赦免，那是一個欺騙他信的計劃。如果他信真的想回國，就不會等上足足15至16年。朱威建議他信無限期取消回國計劃，或至少直到新政府成立為止。對於貝東丹指他說法不實，朱威稱沒有因此而生氣，因為理解她希望父親回國的立場。