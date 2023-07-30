小型飛機失事墜海　距泳灘遊客僅27米

美國新罕布什爾州漢普頓海灘（Hampton Beach）上周六（29日）發生驚險一幕，一架小型飛機中午突然迫降海灘對出海面並翻倒，離岸僅27米，海灘當時有多名遊客。機師報稱引擎故障，事件未造成傷亡。美國聯邦航空局（FAA）和全國運輸安全委員會（NTSB）已介入調查。

目擊者拍攝片段可見，小型飛機當時試圖滑翔迫降海面，但當機頭接觸到水面時，機尾隨即翻向空中，飛機最後直立在水面。漢普頓警察局局長雷諾（Alex Reno）指，涉事是一架固定翼的拉旗飛機，機上只有一名機師，他獲救生員救起，未有受傷。目擊者指飛機迫降前，曾拉着一個當地企業的廣告橫額。飛機之後被多名救生員和遊客合力拉上岸。

涉事飛機機尾註冊編號為N4890P，飛行追蹤網站顯示，該飛機上周六上午約10時45分從漢普頓機場起飛，沿漢普頓海灘和索爾茲伯里海灘（Salisbury Beach）飛行數圈後，於上午11時59分失去追蹤。根據聯邦航空局紀錄，該飛機型號是派珀超級幼獅PA-18-150飛機，註冊人是北漢普頓的格雷（Eugene Gray），他是北漢普頓一間航空廣告公司的共同擁有人。