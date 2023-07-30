多地再爆反司法改革抗議　示威者揚言升級行動

以色列多地上周六（29日）連續第30個周末爆發反司法改革示威，示威組織批評國會通過司法改革法案後，政府實際上開始接管最高法院，目的是把以色列變成一個只有單一權力機構的國家，徹底摧毀軍隊、社會和經濟。示威者揚言升級示威行動，直到以色列回歸民主。

在第二大城市特拉維夫，數萬名示威者聚集在主要街道卡普蘭街抗議，包括以色列銀行前行長弗蘭克爾，當地交通堵塞。有人向遊行隊伍上方燃放煙花，警方強調對傷害警察、基礎設施和國家標誌的行為絕不姑息。一名示威者被汽車撞成輕傷，警方指已拘留司機。有人在示威上派發警員的照片，警方正調查有人涉嫌侮辱和誹謗公務員。學生抗議組織指，派發照片是希望讓公眾關注警察的暴力行為。

國家安全部長班-吉維爾（Itamar Ben-Gvir）上周六晚發聲明為警察辯護，批評示威者行為。他說：「一群無政府主義者對保護特拉維夫居民和以色列公民安全的警察，進行羞辱和煽動，警方6個月來每周兢兢業業地執法和維護公共秩序，這種（示威）行為令人震驚，超越任何紅線。我支持英勇的以色列警察。」