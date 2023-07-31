【東方日報世界視線】北約慫恿烏擊俄　猶太望建舊光輝

歐美西方世界自啟蒙時期及工業革命以來，認為自己是高度文明的社會，戰爭這種違反人類文明及人道主義的行為，只會在低等文明的國家及社會普遍出現。而事實上，19世紀歐美國家之間只有開發殖民地的活動及紛爭，並沒有大型戰爭。

但西方世界幾百年來一直奉行霸權主義的社會規律，爭奪霸權最後在20世紀白熱化，第一、第二次世界大戰是大英帝國對抗德意志帝國以保霸權，二次大戰是美國利用來稱霸世界。二戰後世界陷入美蘇冷戰，美國霸權主義政府制蘇勝利後，如今又要打壓中、俄。

這一切紛亂，一直被霸權主義意識形態及其控制的主流媒體塑造為善惡對立，俄羅斯被塑造為像德意志帝國及納粹德國，而忘記帝國之間的爭霸及一戰後打壓德國，好像北約東擴打壓俄羅斯從未發生；也忘記西方世界對共產蘇聯出現的意識形態及種族仇恨。至於高舉西方自由民主價值對越南、伊朗、伊拉克、利比亞、阿富汗、敍利亞等的戰爭殘害，更不當是一回事，只是美國二戰後建立霸權的「和平年代」小插曲。

所以，二次大戰之後，其實美國及其西方盟友，在西方以外發動過非常多的戰爭，但是這些國家及其領導人一直沒有甚麼傷痛，更無恐懼，明顯是帶有白人種族優越主義的歧視。

如今更令非西方世界反感的是，以美國為首的西方國家，不惜以烏克蘭國家毀滅及人民犧牲挑動俄烏戰爭，來滿足北約的堵俄計謀。戰爭如一、二次世界大戰，重回歐洲文明之地，規模空前及逐漸升級至可能失控，但北約是騎虎難下，要繼續升級，尋求勝利只能冒打核戰的風險。然而，如果這次肢解俄羅斯的陰謀不成功，下一步想屈服及肢解中國不單止無望，更可能是西方陣營自身先走向沒落。

巴勒斯坦裔的哥倫比亞大學教授馬薩德（Joseph Massad）便指出，俄烏戰爭是西方猶太勢力支持西方反俄派發動對俄羅斯的戰爭。諷刺的是，波蘭及波羅的海3國，中歐如捷克、羅馬尼亞及匈牙利，都有既反俄又反猶太的傳統，如今竟對反猶太表現贖罪，將仇恨強化為仇俄抗俄。在今次俄烏戰爭中，敖德薩及克里米亞是爭奪焦點，因為兩地歷史上均為東歐猶太人的文明發展及重要聚居點，倘烏方勝利將可重建「猶太舊光輝」。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻