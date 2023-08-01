【東方日報世界視線】烏戰促中亞開放　格魯吉亞親中俄

烏克蘭戰爭中，西方對俄羅斯的制裁，造就了不少國家利用制裁的空隙而獲利，其中南高加索小國格魯吉亞便是一例。即使2008年格魯吉亞先開戰引致俄羅斯進侵，但俄勝後退軍，兩國關係保持和好，貿易和旅遊恢復。格魯吉亞政府捨棄與俄作敵，採務實政策。

烏克蘭戰爭去年開始，格魯吉亞擔心，同年3月申請加入歐盟，但其後政府穩定對俄政策，不對之制裁。因西方制裁，俄羅斯國內動員，數以萬計的俄人轉移至格魯吉亞避戰，同時從事違反西方制裁的跨境貿易與走私。格魯吉亞變成為俄羅斯的離岸金融中心與進口海外商品物資的重要管道，使前者的經濟在去年增長超過10%。

今年5月，俄羅斯撤銷執行了4年的俄格兩國航空禁令，恢復通航，也再次讓格魯吉亞公民免簽證入俄，更進一步推動俄格的金融、物資與人員的往來。格魯吉亞從旅遊國家，蛻變成俄羅斯對外重要的管道。格魯吉亞的政治取向轉為親俄。

今年3月，因格國國會通過外國代理人的法案引發暴動，其中顯然有美式顏色革命因素，但在法案撤銷之後，暴動被抑制，顏色革命亦未成功。即使歐盟對格國申請入歐增設阻礙，但該國政治似已捨歐從俄從中。

格國從俄從中，一是格國在烏戰後與中亞各國和土耳其等全力推動中歐貨運的南部通道，跨越裏海、黑海，以補充北部通道經俄羅斯之受制於西方制裁。最近，俄亦積極參與，將之列為伊朗、印度的國際南北交通走廊的東部支線，格魯吉亞一下子便成就了作為中歐交通樞紐的機會。

二是中國本與格國有自由貿易協議，烏戰帶來地緣政治的轉變，中國更加強與格國的投資與貿易。格國與中俄貿易在去年大增，中國的投資，特別是助建格國內的東西交通要道加快。剛剛格國總統借參加成都世界大學生運動會之便訪華，習與之會面，協議加強兩國經濟、文化、政治等領域的合作。在此之前，格國總理也率龐大代表團到北京召開雙邊的投資會議。中國似已加強投入，與俄一起推動南高加索格魯吉亞的發展。

即使烏戰後，但按現時發展，格魯吉亞仍會成為中亞、中東開放發展中的重要樞紐。香港在2018年與格國簽訂自由貿易協議，後者亦通歐盟，香港可同時跟隨國家，建立與當地的經貿金融協作。

研究所所長 陳文鴻