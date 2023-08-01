回教政黨集會遇襲增至54死　IS分支認責

巴基斯坦親塔利班激進回教政黨伊斯蘭神學者協會周日（7月30日）的集會遭遇自殺式襲擊，造成至少54人死亡，包括5名兒童，近200人受傷。回教極端組織「伊斯蘭國」阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）周一（7月31日）宣稱對事件負責。

ISIS-K在網站發聲明宣稱，周日派出襲擊者在巴尤爾（Bajur）西北部的一場集會上引爆炸彈背心，事件是ISIS-K反對違反回教民主形式的持續戰爭一部分。警方指，集會在帳篷內舉行，至少有1,000人參加。居民稱當政黨領袖抵達集會，參加者正高呼真主偉大時，就響起震耳欲聾的炸彈聲，人們隨即呼救，救護車數分鐘後趕到接走傷者。

襲擊事件的死者周一舉殯，女親屬和兒童按習俗在家哭喪，數百名男子跟隨靈柩前往清真寺和空地祈禱，靈柩然後進山埋葬。數十名輕傷人士陸續出院，而重傷者則被軍隊直升機送往白沙瓦的省會。醫生透露，由於重傷傷者在醫院死亡，死亡人數會繼續上升。有受傷男童的父親指一家對事件震驚，並質問兒童到底做錯了甚麼。

伊斯蘭神學者協會由強硬派神職人員兼政治家拉赫曼（Fazlur Rehman）領導，是總理夏巴茲‧謝里夫聯合政府的成員，在巴尤爾勢力強大，準備參加預計於今年10月或11月舉行的選舉。夏巴茲‧謝里夫致電拉赫曼表示哀悼，並向對方保證，策劃襲擊的人將受到懲罰。該黨高級領袖拉希德（Abdul Rasheed）強調，襲擊無法阻止該黨的決心。