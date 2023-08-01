監控法案條款將到期　報告倡削FBI權力

美國總統拜登一個顧問團周一（7月31日）發表評估報告，建議限制聯邦調查局（FBI）使用一個有爭議的監控法案條款，搜尋美國民眾資訊及調查與國家安全無關案件的權力。

美國《外國情報監視法》第702條款將於年底到期，白宮正尋求國會授權延長。總統情報顧問委員會在長達42頁的報告指，FBI不當使用702條款取得美國公民資訊，包括查詢聯邦參議員和州參議員的姓名，尋找相信參與前年國會暴動的人士，以及大規模搜索2020年反警暴示威者的姓名。報告認為，702條款應僅限於外國情報目的，FBI人員應接受有關外國情報內容的額外培訓。但報告同時強調，702條款對美國國家安全至關重要，一旦條款失效將是最嚴重的情報失誤之一。根據702條款，FBI等美國情報機構可在無須法院授權下，電子監控境外的非美國人，包括查看電子郵件。

拜登政府高級官員周一指，白宮尚未決定是否接受報告建議，但正研究委員會的工作和報告。國家安全顧問沙利文和首席副國家安全顧問芬納指，同意報告建議重新授權702條款，而不應新增有損操作的限制，並採取措施加強合規性和監督。FBI聲明指，報告強調外國情報對當局任務至關重要，同意以不削弱有效性的方式重新授權702條款。