德桑蒂斯：若當選美國總統　將阻止大陸攻台

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯周一（7月31日）稱，如果贏得2024年總統選舉，他將阻止中國大陸進攻台灣，並將取消大陸的最惠國待遇。此外，他批評現任美國總統拜登處理兩岸問題的表現。

德桑蒂斯受訪時被問及若大陸攻台，會如何回應時，他說：「我的政策是阻止這一切發生。大陸尊重硬實力。他們如果認為攻台成本將高於任何潛在利益，他們將不會這麼做。」他指出，美國可在軍事和經濟層面上牽動大陸。德桑蒂斯話鋒一轉，指美國在拜登領導下，大陸或將在未來5至10年內拿下台灣，「但若果我們改變路線，我們能防止這一切的發生」。

他同日在新罕布什爾州演講時，宣稱他當選後的首要任務，是從大陸手中奪回經濟控制權，具體做法除終止大陸最惠國待遇外，還會阻止美國公司與大陸共享關鍵技術。分析指，上述政策將對全球供應鏈造成深遠影響。

德桑蒂斯在另一訪問中指若然當選美國總統，會以對美國國家安全構成威脅為由，考慮全面禁止大陸短片社交平台抖音國際版TikTok在美國使用。對華持鷹派看法的德桑蒂斯，認為大陸是美國地緣政治的頭號威脅。美媒周一發布的最新民調顯示，54%的潛在共和黨選民支持前總統特朗普，遠高於德桑蒂斯的17%。