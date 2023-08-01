特朗普料隨時遭起訴　斥檢察官干預選舉

美國前總統特朗普周一（7月31日）預計，他隨時可能因2021年國會暴動事前發表選舉被操縱的言論，而被司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴。他指摘司法部又一次試圖掩蓋總統拜登陣營傳出賄賂、收買和敲詐勒索的醜聞，直斥他們的作風就是干預選舉和不當起訴。

特朗普在個人社交網發文稱，「瘋狂的史密斯和他那些極具黨派色彩的暴徒，針對我和平與愛國演講的起訴書隨時都會出爐」。特朗普早前收到司法部通知他成為調查對象，表明檢察官認為有足夠證據起訴他。特朗普律師上周與特別檢察官辦公室官員會晤，特朗普當時稱會面富有成效，他的代表試圖說明反對起訴的理由。聯邦大陪審團將於周二（8月1日）和周四（8月3日）開庭審理此案。

支持前總統特朗普政治行動委員會「拯救美國」周一公布，上半年總開支達3,000萬美元（約2.3億港元），其中2,160萬美元（約1.6億港元）是法律開支。特朗普競選團隊發言人發聲明強調開支有必要，指摘司法部追擊無辜美國人。共和黨總統參選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯發言人批評，特朗普用錢來攻擊德桑蒂斯和支付律師費，而未用於擊敗拜登。特朗普發言人史蒂芬‧張說，「只有令人絕望的白痴和非美國笨蛋才會採用德桑提斯團隊的立場。