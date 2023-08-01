前生意夥伴眾議院作供　揭亨特受僱烏克蘭企業內幕

美國總統拜登次子亨特的前生意夥伴周一（7月31日）在眾議院作供稱，亨特受僱於烏克蘭天然氣公司Burisma是為了吸引客戶，並避開烏克蘭政府監督。

阿徹（Devon Archer）出席眾議院監督委員會聽證會，指Burisma招聘亨特目的是在潛在客戶中增加知名度。亨特與中國、法國及俄羅斯商人開會期間，會以免提方式與拜登對話。阿徹又指，Burisma始創人茲洛切夫斯基遇到貪污調查時向亨特求助，亨特隨即致電華盛頓一名不知名人士。負責案件的烏克蘭總檢察長紹金於2016年革職，亨特事後聲稱2015年到訪基輔時，以扣起10億美元（約78億港元）貸款擔保威脅時任烏克蘭總統波羅申科，迫對方革除紹金。

亨特於2014年加入Burisma董事局，當時拜登任美國副總統。根據在亨特手提電腦發現的發票，拜登於2017年卸任前亨特的月薪為83,333美元（約65萬港元），直至亨特於2019年離職前仍有5萬美元（約39萬港元）月薪，即使他並沒有任何能源企業工作經驗。