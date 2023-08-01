加州破獲非法實驗室　內有含傳染病生物材料

美國疾病控制與預防中心（CDC）近日公布，經過數個月調查在加州搗破一個非法生物實驗室，發現至少900隻實驗用老鼠、數千瓶化學藥品，以及帶有新冠病毒、肝炎、瘧疾和皰疹等傳染源的生物材料。

非法實驗室位於加州弗雷斯諾一個倉庫內，由州政府與聯邦政府經過數個月調查後採取行動。倉庫的房間內有多瓶液體及疑似自製的醫療測試設備，並存放大量可疑生物材料。多隻老鼠生活在惡劣環境下，牠們經過基因改造，可以感染和攜帶新冠病毒病源。其中178隻老鼠已經死亡，餘下則安樂死。 CDC化驗倉庫內的可疑生物材料，檢測到至少20種潛在的傳染源，包括新冠、愛滋、可引致肝癌的肝炎病毒、瘧疾和皰疹等。

倉庫租戶是「Prestige BioTech」（PB），它是一家在內華達州註冊的企業，但在加州沒有營業許可。PB行政總裁是一名華裔男子，他指PB是醫療設備生產商「Universal Meditech Inc」（UMI）的資產繼承人，UMI破產後資產就被轉移到倉庫中。惟PB在加州的註冊地址是空置辦公室，另一處在中國地址亦無法核實。截至7月7日，弗雷斯諾縣公共衞生部門已銷毀倉庫內所有生物製劑。