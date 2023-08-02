貓糧驗出禽流感病毒　啟動大規模檢查

南韓首爾市上月接連有動物收容所的貓隻，感染高致病性H5N1禽流感病毒。農林畜產食品部周三（2日）表示，在其中一間動物收容所使用的貓糧中檢測到禽流感病毒，發現生產商未能遵守適當消毒程序；已責令生產商回收和銷毀受影響的產品，並決定檢查所有使用雞、鴨和其他肉類的動物食品生產商。

農林畜產食品部指，在冠岳區一間動物收容所使用的貓糧中檢測到禽流感病毒，而貓糧生產商是位於京畿道金浦市的Nature's Raw公司。該公司自今年5月25日以來，在生產過程中沒有完全遵守必要的消毒步驟。政府已命令該公司停止生產和銷售，並召回和銷毀產品。當局正在確認貓糧中的病毒是否具有高致病性，結果將在兩天後公布。

首爾市龍山區一間動物收容所上周出現兩宗貓隻感染H5N1，是2016年以來首次有哺乳類動物感染禽流感。冠岳區一間動物收容所近日有貓隻感染H5N1，牠出現呼吸道症狀後死亡。兩間收容所與貓接觸過的人目前無出現任何症狀，但由於人類感染禽流感潛伏期為10天，衞生部門正密切監測。