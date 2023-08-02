波蘭高官稱烏克蘭應感激　兩國互召大使表不滿

波蘭總統府一名官員近日的爭議言論致烏克蘭不滿，兩國傳召彼此大使抗議。波蘭總理莫拉維茨基周二（1日）批評烏方，強調波方在俄烏戰爭期間向烏克蘭提供大量援助。烏克蘭總統澤連斯基周三（2日）開腔回應，稱非常感謝波蘭的歷史性支持，不允許破壞兩國人民關係，呼籲各方冷靜。

波蘭總統府國際政策局局長普日達奇（Marcin Przydacz）受訪，談及歐盟延長對烏克蘭穀物的進口禁令，指保護波蘭農民的利益十分重要。他稱：「烏克蘭確實得到波蘭大力支持，它應該開始感激波蘭在最近數月和數年為烏克蘭所發揮的作用。」烏克蘭外交部事後召見波蘭駐烏大使齊霍茨基（Bartosz Cichocki），稱有關烏克蘭人對波蘭援助忘恩負義的說法不實及不可接受，波蘭外交部亦召見烏克蘭大使兹瓦里奇（Vasyl Zvarych）抗議。

莫拉維茨基周二發文稱，齊霍茨基是俄羅斯入侵烏克蘭當天留在基輔的唯一一個國家代表，認為烏克蘭外交部不應作出傳召。他表明，波蘭始終捍衞國家聲譽和安全，任何他國利益都不會凌駕於波蘭利益之上。澤連斯基稱感謝每一個提供協助的國家，波蘭與烏克蘭一起成為歐洲真正的盾牌，盾牌上沒有一個裂縫不能彌補。各國人民自由和福祉、歐洲價值觀以及戰勝共同敵人俄羅斯的勝利高於一切。