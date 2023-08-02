烏軍F16戰機訓練壓縮時間　取消空中加油科目

美國傳媒周二（1日）引述空軍內部備忘錄，指烏克蘭空軍機師的F16戰機受訓時間將短於美國空軍機師，且取消空中加油及儀表着陸訓練。有美國國防部官員表示，仍考慮是否派出空軍機師協助訓練，在訓練計劃未獲授權前不會有決定。

訓練課程最終大綱可能與美國空軍較早時制訂的內容相似，它根據兩名烏軍機師在美國駕駛戰機模擬器後制訂。備忘錄顯示，烏軍機師的技能表明訓練可在4至5個月內完成，但取消部分不必要訓練科目。鑑於戰爭持續及訓練需時數月，考慮到烏克蘭期間可承受的人力損失，備忘錄建議學員人數為10至12人。備忘錄指出，英語是訓練的關鍵障礙，烏軍機師的英語能力令人擔憂，大多數初級學員需額外語言訓練。英國提出把英語列為訓練課程一部分，美國考慮提供英語教師協助。

烏軍機師將在歐洲受訓，但歐洲國家仍未向美國提交最終訓練計劃。移交F16專用裝備及物資，包括戰機模擬器及訓練手冊，均須美國批准。除了訓練用的F16外，向烏克蘭轉讓F16俱事先獲美國同意，但目前未有國家提出。丹麥國防部發言人提供的概念文件指，烏軍機師及地勤人員將在斯克呂斯楚普空軍基地等地受訓。參與計劃的聯盟國家將派出教官、地勤人員及語言專家，以及提供飛機和資金。受訓烏軍機師須通過必要的語言、健康及安全測試。