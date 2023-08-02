刑事指控如雙刃劍　特朗普選情禍福難料

美國前總統特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果被起訴，是4個月以來第三度遭刑事檢控。有分析認為，刑事指控將是一把雙刃劍，或成特朗普角逐共和黨總統候選人的助力；但可能因遭到刑事起訴而失去獨立和溫和人士支持，從而導致敗選。

無黨派政治分析師羅森貝格在特朗普遭起訴前表示，事件將有助凝聚特朗普支持者，把焦點放在他的主張上，即建制派和深層政府（deepstate）如何反對他和他們。自特朗普3月首次被起訴以來，他在共和黨內的支持度扶搖直上，遙遙領先第二位的佛羅里達州州長德桑蒂斯近30個百分點。特朗普現階段或堅持他的競選策略，並利用最新的起訴書來強化核心論點，即再次競選總統是為了保護他的支持者，以免失控的司法部操縱共和黨人。

分析人士認為，起訴書雖能幫助特朗普鞏固基本盤支持並贏得共和黨提名，但對他在明年大選的助力有限，他屆時須設法贏得更多持懷疑態度的溫和派共和黨和獨立人士青睞。上月民調顯示，僅8%獨立人士傾向投票予特朗普，多達37%獨立人士指不太可能支持遭刑事起訴的特朗普。