美軍3架末日客機　罕有組成編隊飛行

美國空軍擁有4架被稱為「末日客機」的E4B國家空中作戰中心飛機，主要任務是在出現核戰等國家緊急狀況或地面指揮及控制中心被摧毀時，作為總統、國防部長、參謀長聯席會議的指揮中心。美國有追蹤軍機動向的網民周二發現，3架E4B飛機當天同時在境內上空飛行，形容情況非常罕見，但外界毋須憂慮。

同時飛行的E4B飛機，呼叫代號分別是GORDO14、AMID99、ORDER66，其中ORDER66完成接載國防部長奧斯汀從巴布亞新幾內亞及澳洲回國的任務，從馬里蘭州安德魯斯聯合基地飛回駐地內布拉斯加州奧法特空軍基地。AMID99從俄亥俄州代頓一個空軍基地起飛，起初以為它前往安德魯斯聯合基地，但後來跟隨ORDER66的飛行路線。

GORDO14屬於機組人員飛行，並完成空中加油相關訓練。上述所有E4B飛機之後在印第安納州上空會師，並組成一支飛往西方的單線空中編隊，更在伊利諾伊州上空盤旋。根據飛行動態紀錄，ORDER66與GORDO14最後降落奧法特空軍基地，AMID99飛抵安德魯斯聯合基地，相信是接替ORDER66，部署上址準備執行下一輪的飛行任務。