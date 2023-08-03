杜魯多宣布與妻子分居　結束18年婚姻

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（2日）突然宣布，與結婚18年的妻子格雷瓜爾（Sophie Gregoire）分居。

杜魯多在社交網站上發表的一份簡短聲明，表示經過「多次有意義且艱難的對話」，兩人「作出了分居的決定」。他續說：「一如既往，我們仍然是一個親密的家庭，對彼此、對我們已然建立和將繼續建立的一切，都充滿愛和尊重。為了孩子的福祉，我們請求各位尊重我們和他們（孩子們）的私隱。」格雷瓜爾也在其社交網站帳戶分享了該則聲明。總理辦公室也在另一份新聞稿中證實，兩人已簽署了合法的分居協議。

杜魯多伉儷育有3名孩子，分別是15歲的澤維爾（Xavier）、14歲的埃拉-格雷絲（Ella-Grace）和9歲的哈德里安（Hadrien），杜魯多的辦公室表示，他和格雷瓜爾會「專注於在安全、充滿愛心和協作的環境下撫養孩子」，兩人都將「永遠存在於孩子的生活中」，加拿大民眾可以期待「經常見到（杜魯多）一家人在一起」，他們也「計劃從下周開始一起度假」。

杜魯多與格雷瓜爾於2005年5月28日在蒙特利爾結婚，在杜魯多2015當選總理之前，兩人加拿大國民之間和國際上都享有頗高知名度。然而在去年的結婚周年紀念，格雷瓜爾在社交網站的貼文中，談到兩人經歷了「陽光燦爛的日子、暴風雨以及其中的一切」，又承認這段長期關係，可能「在很多方面都具有挑戰性」。兩人最近一次一起外訪是在5月前往英國倫敦，參加英王查理斯三世的加冕典禮；他們亦於3月一同接待到訪加國的美國總統拜登和第一夫人吉爾。