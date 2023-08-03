【東方日報世界視線】烏戰殃及莫斯科　談判之前的惡鬥

烏克蘭是決意把戰爭的範圍擴大，這幾天開始集中攻擊克里米亞，企圖炸毀大橋，目的是打擊俄軍在烏南的後勤，企圖攻入克里米亞。與此同時，連續用導彈、無人機襲擊莫斯科，製造當地恐慌，形成有利的國際形象。澤連斯基說把戰火伸延至俄國土是必然之事。事實上，是烏克蘭的反攻在烏東南難有進展，故改用北約提供的遠程武器攻擊莫斯科。一是轉移國際輿論注意力，特別是向北約交代，表示烏克蘭可戰，且深入俄羅斯首都，政治意義巨大，假若偷襲成功，更可作為勝利成果。

烏克蘭的偷襲似未有顯著成果，但如偷襲莫斯科，即使沒有死傷，卻足以顯示出俄羅斯空防不足。在美國強大的電子戰威力下，俄羅斯抗拒偷襲是不可能完全成功的，只希望減少損失。一兩次偷襲成功突破俄的防衞網，應給美國在下一次偷襲時的電子戰更有漏洞可乘。莫斯科受打擊的風險增加，烏克蘭相信會趁此增加對莫斯科的突然空襲。

因此，俄羅斯的反制必然更激烈。一是為報復；二是要加重打擊來證明俄的軍力優勢，增強民眾和國際社會的信心。而俄羅斯的反擊，不可能只是重複近期的步伐，炸敖德薩及烏俄邊境的港口和烏西城市並不足夠，應該是會進一步針對烏克蘭政府的軟肋重擊。

一是襲擊烏克蘭軍的總部，雖未必可殺傷烏克蘭的高官，但可起震懾作用。二是破壞烏克蘭與西方的通道，尤其是鐵路、公路與海路的控制，一起把烏克蘭對外交通連接，包括北約的武器運輸渠道封鎖，斷絕貿易，也使前線烏軍後勤後繼無力，削減其戰鬥能力。烏克蘭的導彈與無人機的基地多屬流動、分散，不易集中殲滅，但北約供應卻可在運輸途中摧毀，更易循交通通道來跟蹤炸掉，或基本上把通道完全破壞，使北約欲供應也難以完成。

不過，烏戰現時的激烈化，實際上還是上演韓戰休戰前交戰雙方惡鬥的做法。俄烏都想在和談前多佔戰場上的優勢，可討價還價。沙特阿拉伯正在組織國際會議，以推動烏克蘭停戰和談，反映國際上促成烏戰和談的大勢所趨。美國未必可把戰爭拖延多久。10月普京訪華，若那時烏戰還未能有和談迹象，中俄可能會有新的方法來應對。是戰是和決定於美國與歐盟，中俄只是堅持原則，靜待其變。

研究所所長 陳文鴻