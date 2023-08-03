美研改良導彈射程　在太平洋威懾中國

英國傳媒周三（2日）報道，美國國防部和國會正研究武器改裝方案，透過改良導彈炸藥的化學成分和使用更輕的彈頭，提升射程多達20％，使美軍能夠在遠離中國的地方作戰，以在太平洋地區獲得優勢。國會參眾兩院仍在就項目最終資金談判，但兩黨已對努力威懾中國達成普遍共識。

美國國會正審議總值8,600億美元（約6.7萬億港元）的國防法案，參議院上周披露法案中，至少1,300萬美元（約1億港元）的專項資金，將用於規劃、擴大和製造可用於推進導彈或替代彈頭中炸藥材料的化合物，並在國防部內設立高能材料辦公室。辦公室將成為橫跨陸海空三軍的協調機構，由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）負責。眾議院版本的法案要求國防部實施一項試點計劃，以CL-20化合物更換3種現有武器中的炸藥或推進劑，試圖增加現有武器射程。

CL-20在上世紀80年代由加州的一個政府實驗室開發，高能技術中心（Energetics Technology Center）一篇論文稱，該材料能讓400磅炸彈與1,000磅炸彈具有相同殺傷力，並補充中國正以工業規模製造CL-20，並將其應用於武器系統。高能技術中心專家預計，更換CL-20的候選武器包括美國軍工企業洛歇馬丁的遠程反艦導彈和增程空對地導彈，波音的魚叉反艦導彈，以及洛歇馬丁和RTX公司的標槍反坦克導彈。