批為泰黨缺乏協商　前進黨討論支持新聯盟與否

泰國前總理他信創立的為泰黨周三（2日）宣布，解散由前進黨領導的政黨聯盟，並批評前進黨堅持修改俗稱冒犯君主罪的刑法第112條，阻礙組建聯合政府。前進黨秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）同日反擊，指為泰黨從未要求前進黨改變立場或讓步。前進黨黨魁皮塔正在醫院接受流感治療，他已獲悉事件。

為泰黨黨魁崇拉楠周三宣讀聲明，指為泰黨並未要求前進黨在國會周五（4日）聯席會議上，支持為泰黨提名的總理候選人斯雷他。查泰瓦指前進黨將召開會議，以決定是否支持他。查泰瓦就未能與為泰黨和其他政黨組成新聯盟向支持者致歉，並直斥所發生的一切清楚地證明泰國政治的扭曲，最高權力不屬於人民。他指從現在起，前進黨的使命就是為變革而戰。

學生運動法政與遊行聯合陣線和前進黨的支持者周三下午在為泰黨總部集會，敦促為泰黨與前進黨等其他聯盟政黨保持團結。得知為泰黨解散聯盟並將組建新政府時，有示威者焚燒人像，另一些示威者試圖闖入為泰黨總部。警察和安全人員設置圍欄，抵擋示威者的衝擊。支持前進黨的政治活動家阿爾農指，他們對為泰黨沒有遵守誓言感到不滿，正關注為泰黨將邀請哪些政黨加入新聯盟。