城南市隨機斬人案證實14傷　疑兇供詞胡言亂語

南韓京畿道城南市一家百貨公司周四（3日）發生的隨機斬人事件，當局證實共有14人受傷；當地傳媒指男疑犯在落網後向警方供稱「意義不明」的供詞，警方正在調查他的精神狀態。

被捕疑犯姓崔，案情指他在周四傍晚先開車撞上位於地鐵盆唐線書峴站的百貨公司外的行人路，造成5人受傷，之後再下車進入百貨公司內刺傷9人。京畿道消防災難本部指，傷者年齡介乎20多歲到70多歲，被刺傷者中有8人重傷、1人輕傷，多為腹部、腰部等被刺傷；而被車撞傷的人中有4人重傷、1人輕傷，其中一名60多歲婦人一度心跳停止，送院後恢復心跳，但情怳危殆，暫未有人死亡。

有報道引述警方消息指，23歲疑犯所駕駛的私家車是他登記在他父母名下，他在被捕後向警方反覆供稱「很久之前就開始受到不明組織僱用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」、「不明組織想買兇殺死我」等意義不明的供詞；而初步檢驗結果未發現他有使用毒品，也並未飲酒，警方將委託國立科學搜查研究院進一步分析疑犯的毛髮樣本，並調查其病歷，以確認他的精神狀態。