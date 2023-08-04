網上現模仿城南斬人案威脅貼文　警赴多個地鐵站戒備

南韓京畿道城南市一間百貨公司周四（3日）發生隨機斬人事件，造成14人受傷，一名崔姓男疑犯被捕。警方周五（4日）指在疑犯行兇後，網上隨即出現至少13則模仿犯罪威脅貼文，其中兩則威脅在城南市盆唐區的地鐵站斬人，另外11則是威脅在首爾行兇。警方已立即調查追捕發文者，並加派警力到相關地點巡邏。

警方表示，周四晚上6時40分左右，網上出現第一則模仿犯罪威脅貼文，發文者聲稱會於周五晚上6時至10時在京畿道城南市地鐵水仁·盆唐線沿線的梧里站隨機斬人，「殺盡可能多的人」，又指挑選梧里站是因為他的前女友住在該區，而他已無任何生存意欲。周四晚上7時09分，網上出現第二則貼文，發文者附上一張武器的照片，威脅於周五在水仁·盆唐線沿線的書峴站用刀捅20名男性。梧里站和書峴站均位於盆唐區，警方立即啟動調查搜捕發文者，加強網絡監控，並派警員到上述兩站及區內另外兩個地鐵站戒備，以應對任何突發情況。

至周五，警方再發現多則威脅在首爾行兇的貼文，其中兩則於周四發布，一則是揚言周五早上在首爾地鐵蠶室站殺20人，另一則聲言於周五晚上10時在水仁·盆唐線沿線的漢堤站斬人。首爾警方正搜捕發文者，已派出警車到蠶室站所在的松坡區蠶室洞和漢堤站所在的首爾江南區大峙洞附近搜查。